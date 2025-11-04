NY株式3日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47336.68（-226.19-0.48%） S＆P5006851.97（+11.77+0.17%） ナスダック23834.72（+109.76+0.46%） CME日経平均先物52620（大証終比：+150+0.29%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落の一方、ＩＴ・ハイテク株は買われ、ナスダックは上昇した。本日から１１月相場入りだが、先週のマグニフィセント７の決算を無難に通過したことも