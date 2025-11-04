米国債利回り（NY時間16:22）（日本時間06:22） 米2年債 3.596（+0.023） 米10年債4.101（+0.023） 米30年債4.677（+0.026） 期待インフレ率2.309（-0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数は予想を下回り、仕入れ価格が１月以来の低水準となったことで、関税の影響が峠を越したのではとの観測も出る中でも利回りは上昇。