【ニューヨーク＝小林泰裕】３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比２２６・１９ドル安の４万７３３６・６８ドルだった。値下がりは２営業日ぶりで、一時４００ドル超値下がりした。ダウ平均株価は過去最高値圏で推移しており、利益確定の売りが広がった。スポーツ用品大手ナイキや石油大手シェブロンなどの銘柄が売られた。一方、オープンＡＩとのクラウド事業での提携を発表したネット通販大