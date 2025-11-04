本日11月4日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」2時間スペシャルは、「秋の爆笑！さんま御殿‼健康オタクvs甘やかし 独自の健康法で大激論祭」。オープニングでは、この夏に第1子を出産、10月上旬には自身のSNSで仕事復帰を報告、復帰後の初テレビ出演になる滝沢カレンに明石家さんまが「おめでとうございます」と声をかけると、スタジオ中から拍手が起こる。トークテーマ「人から変だと言われる私の健