妻・真美子さんと優勝パレード参加米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。本拠地ドジャースタジアムではスピーチを行い「来年、次のリングを獲る準備はできている」などと、全て英語で語った。2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動。同乗した妻・真美子さんと仲睦まじい姿も見せた。ドジャースタジアムに到着後、特設