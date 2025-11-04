東京・江東区の解体工事の現場で、囲いに使われていた鉄パイプが倒れる事故がありました。3日午後2時前、江東区白河で「解体中の現場の鉄骨のパイプが倒れそう」と近所の人から通報がありました。警視庁によりますと工事現場を囲っていた鉄パイプが倒れ、近くにとめてあった車や自転車にぶつかりました。当時、解体作業はしておらずけが人はいませんでした。東京都心では、3日午後1時43分に最大瞬間風速17.7メートルを観測し、気象