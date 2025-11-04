三菱商事が、千葉県沖と秋田県沖の3海域で進めていた洋上風力発電事業から撤退すると発表した。この発表には賛否が分かれたものの、武藤容治経済産業相は「非常に遺憾」とコメント。経産省がまとめた、2040年度を目途とした「第7次エネルギー基本計画」においては、「洋上風力」は「切り札」ともみなされている。洋上風力のメリットや三菱商事の撤退の背景について、経済ジャーナリスト・大西康之氏が切り込む。【画像】洋上風力発