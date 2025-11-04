今夜11月4日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系） は「秋の爆笑！さんま御殿‼健康オタクvs甘やかし 独自の健康法で大激論祭」。仕事に復帰した滝沢カレンの変わらぬトークに明石家さんまは大喜び。“免疫力が18歳”というロッチ・中岡の革命的な健康法に、スタジオ中で賛否両論が巻き起こる。【写真】滝沢カレンが33歳、豪華メンバーがお祝い！オープニングでは、復帰後の初テレビ出演になる滝沢カレンにさ