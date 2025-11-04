タレントの平愛梨が3日にインスタグラムを更新。ボリューム満点な手作り弁当を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】運動会のために手作りしたボリューム満点弁当平が「こども達の運動会」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、唐揚げや玉子焼き、ウインナー、切り干し大根、筑前煮などが入ったボリューム満点の手作り弁当や姪の平蓮奈さんとの2ショットが収められている。彼女が子どもたちのために手作