元AKB48・タレントの板野友美が、4日までにインスタグラムを更新。そっくりと話題の娘との姿を投稿した。【写真】板野友美、そっくり3歳娘の“顔出し”ショット家族ショットも（7枚）娘の誕生日パーティーや、七五三など愛情あふれるSNS投稿に多くの反響が集まっている板野。今回は娘との2ショットを投稿。「#Halloween#母もアリス意識#不思議の国のアリス」とコスプレ姿を収めた。ファンからは「可愛すぎる」「天使ち