草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が3日に放送され、要潤と小柳ルミ子が演じる御厨親子の“感じの悪さ”が描かれると、ネット上には「ドラマとわかってるけど、頭にくるー！」「こういう役やらせたらピカイチ」などの声が集まった。【写真】次第に距離が縮まっていく鳥飼（草なぎ剛）と真琴（中村ゆり）鳥飼（草なぎ）の目の前