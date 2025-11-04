水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第5話が3日に放送され、水町（山田）が自身の過去を告白すると、ネット上には「思ったより壮絶」「なかなかヘビー」「やば重な過去だ…」といった反響が寄せられた。【写真】第5話では折田（染谷将太）の意外な一面も明らかに塚田（高橋侃）のライブ当日。都成（水上）がシナントロープに入ると、帳簿を広