明日5日は満月。今年、最も地球から近い位置で満月となるため、今年最大の満月です。明日5日の夜は九州から関東の太平洋側で雲が多いですが、日本海側を中心に大きな満月が楽しめるでしょう。5日は今年最大の満月明日5日午後10時19分に満月(望)となります。2025年の中では地球から最も近い位置で満月となるため、今年最大の満月です。スーパームーンと呼ばれることもあります。地球の周りを公転する月の軌道は楕円形をしているため