筆者の友人A子さんは、仲の良いママ友との集まりで、小さな違和感が芽生えたそう。手土産の習慣をめぐる、価値観のズレにまつわるお話を紹介します。 お茶会の手土産 A子さん、Bママ、Cママ、Dママは、頻繁にお互いの家を行き来する仲良しグループでした。誰に相談したわけでもありませんが、A子さん、Cママ、Dママの間では、「ちょっとした感謝の気持ち」として、市販のお菓子や手作りスイーツを持ち寄る習慣が自