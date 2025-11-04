連載が打ち切りになった竹夫は、長谷川に「もう一度一緒やろう」とコンビ復活を懇願するが、料理人を目指している長谷川はそれを断る。竹夫は原作モノの連載を勝ち取るべく、ネームを編集者に送るが……。単行本『ゲットバック』2025年12月16日発売決定！【続きを読む】《編集者の裏切り》知らないうちに、別のマンガ家によって原作モノの新連載が始まった！第11話〈後編〉へ続く単行本『ゲットバック』2025年12月16日