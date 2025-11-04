スピードスケートの郄木美帆選手が開幕まで100日を切ったミラノ・コルティナ五輪に向け、姉の菜那さんへ思いを語りました。2018年の平昌五輪では女子チームパシュートでともに金メダルを獲得した郄木姉妹。その後美帆選手は2022年の北京五輪で、女子1000メートルでの金メダルを含む1大会4つのメダルを獲得しました。一方の菜那さんは北京五輪後の同年4月に現役を引退しました。現在31歳の郄木選手。菜那さんから