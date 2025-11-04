広島の投手コーチに就任した石井弘寿氏（４８）が３日、マツダスタジアムで記者会見を行い、「気持ちは赤く燃えている」と抱負を語った。チームは今季、３２年ぶりに２桁勝利の投手がいないという異常事態。投手陣の再建へ、２年連続シーズン後半に失速している現状を踏まえ、９、１０月を見越した投手運用を行っていくと示唆した。カープカラーのネクタイを締めて会見場に登場した。石井氏は報道陣の多さに一瞬、驚きの表情を