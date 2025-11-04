今、東京の街を歩くと外国人の姿が目立つ。インバウンド（訪日外国人）が増えているからだと思う人は多いだろうが、地下鉄の車内や道端で佇む外国人をつぶさに見ると、旅行客ではないあきらかに日本に住んでいると思われる外国人（在留外国人）が多いことに気づく。【画像】東京の都区部別・在留外国人数の推移写真はイメージ©︎maroke／イメージマート在留外国人数は過去最高を更新法務省の発表によれば