グラビア界のニューヒロインとして注目を集める溝端葵が、4日発売『週刊ヤングマガジン』49号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】黄色ビキニでフレッシュボディを披露した溝端葵溝端は、今年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めて