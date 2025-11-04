守備固めや代走などの役割に奔走したキム・ヘソン(C)Getty Imagesマイナー降格も経験した“ルーキーイヤー”は、万感の世界一で幕を閉じた。現地時間11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦でドジャースはブルージェイズに延長戦の末に5-4で勝利。球団史上初のシリーズ連覇を成し遂げた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る優勝の瞬間、超異例の中0日でのリリーフ登板を投げ切った山本由伸