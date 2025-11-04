星野リゾートは、「星のや飛鳥」を2027年に開業する。同ブランドとしては2026年に開業する「星のや奈良監獄」に続き県内2施設目となる。明日香村に位置し、歴史的風土特別保存地区中に棚田を想起させる庭を敷地の中心に配置する。建物には瓦屋根を採用し、村のまちなみを踏襲した低層の分棟型を35室設ける。