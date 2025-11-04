今週は日テレ系「カラダWEEK」。「“夢中”でカラダを幸せに！」をテーマに、皆さんがより健康になれるキッカケをつくります。3日は、普段の生活の中で“あること”をするだけで、がん治療の研究に貢献できるというプロジェクトを取材しました。■生活の中で自然とがん治療研究に貢献「deleteC」プロジェクトとはそのプロジェクトとは、どんなものなのか。発案者の小国士朗さんが視察に訪れたのは、都内のスーパーです。認定NPO