今季の米大リーグはドジャースのワールドシリーズ連覇で幕を閉じた。日本人メジャーリーガーのパイオニアの一人、野茂英雄が１９９５年にデビューしてから３０年となる節目のシーズンだった。大谷や山本らドジャース勢を筆頭に、１か月に及ぶポストシーズンで日本人選手の活躍が光った。（ロサンゼルス支局帯津智昭、ニューヨーク支局平沢祐）ポストシーズン７人出場侍トリオドジャースの大谷は各シリーズで印象的な活躍