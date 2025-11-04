高市首相の所信表明演説に対する、各党の代表質問が4日から始まり、就任後初めてとなる国会論戦が幕を開けます。今回の代表質問は高市首相の外交日程を踏まえ、所信表明演説から1週間以上の間隔が空きました。4日午後の衆議院本会議では、先頭を切って立憲民主党の野田代表が質問に立ちます。野田氏は3日、山形市で記者団に物価高対策や外交政策などに加え、政治改革についてただす姿勢を強調しました。立憲民主党・野田代表：政治