11月3日（祝月）に船橋競馬場で行われたダート競馬の祭典「JBC2025」において、第11RのJBCクラシック（Jpn1）の表彰式に、パークオフィシャルアンバサダーの百田夏菜子（ももいろクローバーZ）がプレゼンターとして登壇した。上品で華やかな純白のドレス姿で、優勝馬・ミッキーファイトの関係者に花束を贈呈した。船橋競馬場は2025年3月に地域に根差した新しいホースパークとしてグランドオープンしており、JBCの開催は2010年