全国の牝馬重賞を対象としたシリーズ「グランダム・ジャパン2025」古馬・秋シーズンは、11月3日（祝月）のJBCレディスクラシック（船橋）をもって全日程が終了し、総合優勝はフェブランシェ（大井）が獲得した。今年で16年目を迎えた「グランダム・ジャパン（GRANDAME-JAPAN）」は、牝馬競走の振興と入厩促進を目的とした世代別シリーズ。古馬・秋シーズンは7月9日のスパーキングレディーカップ（川崎）から始まり、全国の主要