半世紀続く商用車の象徴ー新型に期待集まる！2025年10月31日から11月9日までの期間、東京ビッグサイト（江東区有明）にて「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が開催されています。本イベントでは、自動車メーカーをはじめとするさまざまな企業が最新のモビリティ技術やコンセプトモデルを出展しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ハイエース」です！（30枚以上）なかでもトヨタは