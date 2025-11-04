日本ハムの北山亘基投手（２６）が３日、“由伸流調整法”で来年のＷＢＣのメンバー入りを誓った。ワールドシリーズでＭＶＰに輝いたドジャース・山本とは大阪市内の同じ自主トレ先に通い、山本が絶大な信頼を寄せる矢田修トレーナー（６６）にも教えを受ける。「目標の選手。お世話になってる（矢田）先生が世界の舞台に立って、尊敬してる選手がＭＶＰになって、僕も負けたくない。いずれはそういうレベルに近づいていきたい」