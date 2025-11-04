「広島紅白戦、白組６−１紅組」（３日、天福球場）広島の佐々木泰内野手（２２）が３日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）のメンバーに追加招集された。「たくさん吸収したい」と意気込み、巨人・岡本和真内野手（２９）に弟子入りを志願。この日は宮崎県日南市で行われている秋季キャンプの紅白戦で４安打を放ち、存在感を際立たせた。日南で鍛錬の日々を送る佐々木に