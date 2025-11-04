「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が祝勝イベントで誕生日を祝福された。ミゲル・ロハス内野手がマイクを持つと、「佐々木はきょうが誕生日です」と紹介され、スタンドから大歓声がわき起こった。照れくさそうに笑みを浮かべながら前に出てきた右腕。ここで登場曲が流され、一緒に並んで笑みを浮かべた。ロハスは事前に「セレモニーで踊らせる」と公言していたが、ダンスを披露す