9月発売から人気の『i240 アイアン』は、じつはピンのアイアンの現行6モデルのなかで、もっとも幅広いゴルファーへの適正がある。上級者好みのカッコよさがありながら、ミスヒットに強い寛容性をもち、やさしさは充分だが、そのアイアンを女子プロ（ヨネックスレディス優勝の髙野愛姫がフルセットで使用）だけでなく、男子プロ、しかもハードヒッターで知られる蟬川泰果まで愛用中。