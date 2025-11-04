きょうは、広い範囲で秋晴れとなりそうです。強い北風もおさまって穏やかな陽気になるでしょう。ただ、けさは今シーズン一番の冷え込みになっている所が多くなっています。内陸は朝と日中の気温差が大きくなりそうです。大陸から移動してくる高気圧に覆われて、広い範囲で晴れそうです。日本海側の天気も回復して各地とも日差しが届くでしょう。太平洋側は雲の広がる所もありますが、日中は天気の大きな崩れはない見込みです。空気