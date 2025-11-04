高市早苗首相は社会保障の給付と負担を見直すため、有識者を交えた超党派の国民会議を設置すると表明した。少数与党の事情があるにせよ、幅広い知見を集めるのは当然だ。公平で持続可能な制度設計を求める。社会保障費の給付費は高齢化の進行に物価高が加わり、2025年度は140兆円規模に膨らんでいる。制度を支える現役世代の割合は今後も減る一方で、見直しは避けられない。論点の一つは、税と社会保障の一体改革につなが