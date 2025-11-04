大分県日田市内の飲食店経営者らでつくる「包丁塚保存会」は10月29日、同市田島の大原八幡宮にある包丁塚で「包丁お清めの会」を開いた。会員10人が調理などで使い古した包丁約百本を供養し、感謝をささげた。包丁塚は1986年、役目を終えた包丁をねぎらい、調理された食材の霊を慰めるために建立された。コロナ禍の影響で、今回は6年ぶりの開催となった。神事では参列者全員が玉串をささげて参拝。奉納された包丁は出刃や柳