音楽を通じ、日本人と在日コリアンの共生を目指す恒例の「筑豊アンニョンハセヨコンサート」が9日、福岡県桂川町土居の町住民センターで開かれる。今年は朝鮮半島の伝統音楽を現代風にアレンジした楽曲に加え、若者も楽しみやすいポップスも演奏。ルーツが違っても地域の一員だと共感できるステージを披露する。元教員や住民有志でつくる実行委員会主催。東日本大震災の復興支援も掲げて2011年から始まり、今年で14回目となる