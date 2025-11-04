長崎県諫早市小川町の長崎刑務所は8、9の両日、刑務作業で作られた製品を販売する「矯正展」を開く。キャンプに使えるバーベキューコンロ、家具のほか、全国の刑務所で作られた約1万点を陳列する。刑務作業を行う工場など、先着順で一部の「塀の中」を見学できる。矯正施設への理解を深めてもらおうと開催し、今回で44回目。売り上げの一部は犯罪被害者支援団体の支援金として寄付する。開場は午前9時〜午後4時（9日は同3時