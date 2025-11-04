長崎大は3日、長崎市文教町のキャンパスで、修学旅行生との交流事業を行った。さいたま市の中学3年生320人に対し、多文化社会学部や医学部、教育学部などの学生20人がグループに分かれて学生生活や大学での勉強内容について説明した。4月に一般社団法人を設立し、修学旅行で来県する小中高校の受け入れを本格的に始めた。本年度は計5校の受け入れを計画し、今回は3校目。離島や平和など各校のテーマ設定に応じた学びの場を提供