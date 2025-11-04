被爆体験記の朗読にピアノ演奏を重ねたコンサート「長崎ピース交響詩」が2日、長崎市平野町の長崎原爆資料館ホールであった。被爆証言の朗読ボランティア「永遠（とわ）の会」のメンバーが、被爆時9〜20歳の12人による手記の一節を読み上げ、故坂本龍一さん作曲の落ち着いた曲調の11曲が奏でられた。集った若者や被爆者など100人が真剣な表情で聞き入った。＜強烈な閃光（せんこう）で眼前が真っ黄色になり、ランニングシャツ1