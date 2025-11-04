古着の着物の譲渡や販売イベント「きものまるごとアート」が7、8日の午前10時〜午後4時、福岡市南区大楠3丁目の「レンタルスペースカシマス」である。12人が「和」をテーマに出店。張り子作成のワークショップや足袋のオーダー会もある。2009年から開催しており今年で13回目。かつて博多織の製造販売会社に勤務していた主催者の松田典子さん（57）が、「祖母や母の古い着物を処分したいがもったいない」と相談を受け、「着物離