佐賀市の嘉瀬川河川敷を会場に10月30日から開かれていた「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が3日、閉幕した。強風で一部のイベントでは実施を見合わせたが、県内外から訪れた多くの観客はフィナーレを見守った。最終日恒例のイベントで、熱気球を巧みに操り、河川敷で地上5メートルの高さに設置した鍵をつかみ取る「キー・グラブ・レース」は、強い風のため、パイロットがフライトを断念。夕方の制限時間までに1機も