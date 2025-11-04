卓球のノジマTリーグ女子の九州カリーナは、14歳のホープ、石田心美（石田卓球N＋）と新規契約を結ぶと発表した。福岡県出身の石田はパリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）を育てた石田卓球N＋の石田真行代表の孫。2024年の全日本選手権では大学生相手に逆転勝利を収めて4回戦まで進出するなど、早くから頭角を現している。今月3日まで行われた全日本選手権大会カデットの部の14歳以下女子シングルスで優勝