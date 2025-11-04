佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」は3日、14カ町の曳山（ひきやま）が神輿（みこし）のお供をする「御旅所神幸（おたびしょしんこう）」があった。市街地を巡行しながら西の浜御旅所（同市富士見町）に向かい、砂地に引っ張り込む「曳（ひ）き込み」を実施。取り囲むようにして大勢の見物客が見守る中、各町の曳き子たちが力を合わせて大きな曳山を次々と動かし、祭りの盛り上がりは最高潮に達した。全14台の曳