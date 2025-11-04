林業が盛んな大分県日田市は、大人や子どもたちが木に親しみ、人や木、森との関わりを考える心を育てる「木育」を推進している。木育活動を支える若い人材を育成するため、市は10月9日、日田林工高（同市吹上町）で「木育インストラクター養成講座」を開いた。1年生33人がインストラクター認定に挑戦。木育の意義や必要な知識、木育活動を実践するための技術などを、座学や実技を通して学んだ。「トン、トン、トン、トン」。木