北海道恵庭市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認され、２３万羽を超えるニワトリが殺処分されています。タマゴの価格への影響はあるのでしょうか。（松田カメラマン）「いま白い防具服を着た作業員が鶏舎の中に入っていきます」恵庭市の養鶏場では１１月１日に死んだニワトリが見つかり、遺伝子検査をしたところ、高病原性鳥インフルエンザの陽性と確認されました。１１月７日までに２３万羽を超えるニワトリが殺処分