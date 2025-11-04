秋田県では3日もクマに襲われたとみられる79歳の女性の遺体が山の中で見つかるなど被害が相次いでいます。一方、SNS上にはAIでつくられたとみられるクマの動画が数多く投稿され、専門家は“誤った認識”が広がることに危機感を示しています。■秋田市内で174頭のクマ捕獲…過去最多2日午後、秋田・千秋公園のなかに設置された自動撮影カメラが捉えたのは、おりのそばにいる、体長およそ1.1メートルのメスのクマ。このクマは捕獲さ