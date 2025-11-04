ドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成。過去にワールドシリーズを連覇したチームを振り返ります。1903年に初めてナショナルリーグとアメリカンリーグの優勝チームから世界一を決めるワールドシリーズが開催。1905年から毎シーズン恒例となり、選手のストライキが起きた1994年を除き現在まで開催されています。過去の記録を遡ると、1番最初に連覇したのはカブス。1907、1908年に2連覇