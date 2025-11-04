11月3日（月・祝）GLION ARENA KOBEで開催されたRIZIN LANDMARK 12 in KOBEにて、桜庭大世が宇佐美正パトリックと対戦。父・桜庭和志を彷彿させる鮮やかな寝技を披露し、膝十字固めで一本勝ちを収めた。【画像】父・桜庭和志を彷彿させる攻防の数々（複数カット）かつて“IQレスラー”としてPRIDEのリングで活躍し、総合格闘技の歴史に名を刻んだレジェンド桜庭和志を父に持つ大世。昨年大晦日の矢地祐介戦でプロデビューする