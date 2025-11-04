決断できなかった高市早苗政権発足後に行われた報道各社の世論調査で国民民主党の支持率が冴えない。半減あるいは半分弱ほどに低下したのだ。支持率が急回復した高市総裁率いる自民党とは好対照となっている。野党第一党の立憲民主党から首相統一候補の有力な選択肢にあげられていた玉木雄一郎代表が決断できなかった、あるいはしなかったことが要因とされている。人気急落とされる玉木氏の永田町における現在の評価を聞い