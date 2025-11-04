◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準々決勝浜松開誠館３―１富士市立（３日、草薙陸上競技場）準々決勝が行われ、３年ぶりの優勝を目指す浜松開誠館が、３―１で富士市立を下して４強入りした。エースＦＷ田窪悠己（３年）が高い得点力を見せつけた。１―０で折り返した後半の８分、ＧＫ吉田壮馬（３年）が右サイドから放ったＦＫに合わせて走り込んだ。強風で「センターバックの頭を越える」と落下地点を読み