フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦、スケートカナダで３位となり、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３日、羽田空港に帰国した。第１戦のフランス大会でＧＰデビューＶを飾った勢いのまま、連続表彰台で日本勢最速のファイナル行きを決めた１７歳。得意の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ、３Ａ）に磨きをかけて、日本女子３人目のデビューシーズン